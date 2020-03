Campeona desde casa

LA MONARCA MEXICANA ENTIENDE LOS NULOS DÍAS DE BONANZA, PERO SUS SUEÑOS, PASE LO QUE PASE, SE MANTIENEN INTACTOS

Ciudad de México.– ¿Y qué hacer cuando las ideas se pierden? Nada, o tal vez mucho. “Soy boxeadora, Campeona del Mundo, tengo un canal de YouTube, quiero que me conozcan”. Se escucha, entre triste y entendedora, quién dijo que ese mentado Coronavirus Covid-19, era pasajero, muchos. Kenia Enríquez, Monarca Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quiere hacer como que no pasa nada, pero sabe que pasa. “Al principio estaba como confundida, porque no tienes equipos, no tienes absolutamente nada, te tienes que adaptar, ahorita moví toda mi sala, mi entrenador me está mandando todos mis ejercicios por video, estoy tratando de estudiar rivales, estoy tratando de mejorar mi técnica, es lo único que se puede hacer ahorita”. ¿Una deportista de alto rendimiento qué hace? Entendí que tenía que restringir cosas, estoy en cuarentena, y lo hago por no contagiar a nadie más, por no esparcir el virus. Esto es un desastre, la gente entra en pánico, pero tengo que tomar las precauciones, hay que lavarnos las manos, tomar nuestra distancia de las personas.

¿Cómo la pasas en el aspecto económico?

Hay que aprovechar y alargar la última bolsa. Acaba de anunciar NBC que no se harán peleas hasta mayo, una cadena que transmite peleas importantes, imagínate las peleas de chicas. Mucho más nos va a pegar, porque vamos a poder actuar, si bien nos va, hasta junio, es difícil pensar en eso, pero que nuestras ganas nos saquen adelante, que las buenas vibras no se acaben. Los mexicanos somos bien ingeniosos, siempre salimos adelante, somos sobrevivientes, hay que pensar positivos y saldremos adelante.

¿Tú perteneces a una promotora?

Pertenezco a Promociones Zanfer, y hace dos semanas hizo su anuncio, que no habrá fechas, no tiene nada definido de cuándo podrá regresar, lo único es que van a retransmitir fechas pasadas, ahorita de hecho estoy en la campaña en redes sociales de que pidan ver mis peleas, o tal vez hacer transmisiones en vivo. Hasta ahora no hay un acercamiento, hablando de lo monetario, pero hay que entender también su posición, somos muchos, y si le dan a uno, le tienen que dar a todos, lo único que me queda es hacerme responsable por mí, cuidar mi empresa que es mi cuerpo, llevarlo bien, es difícil no tener ese ingreso, pero vamos a buscar manera, y ahorita va ser una buena manera de forjarme a mi empresa.

¿Y qué hacer para que esto sea más llevadero?

Pues justamente estoy haciendo un canal de YouTube que se llama La Esquina Rosa, hablo de boxeo, hablo de mi experiencia en esta cuarentena, día por día, qué hago en mi casa; por ejemplo, rutinas con un bote, con un papel de rollo que todos tenemos en nuestra casa, porque estar en casa no significa que no podamos estar activos, debemos mantener nuestro cuerpo ocupado y tener todas nuestras toxinas disponibles, porque así es la manera de recobrar el ánimo. El boxeo de chicas sigue siendo una asignatura pendiente, pero esa es otra historia, porque hoy se habla de cosas distintas, aunque igual de importantes.