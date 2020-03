Bajarle a la histeria

El Chapucero

Nacho Rodríguez

@NachoRgz

.- El gobernador de Tabasco, Adán Augusto, notificó que estaba infectado del COVID, un día después que lo hizo Omar Fayad, de Hidalgo. Sin embargo, la realidad es que ninguno de estos mandatarios corre riesgo siquiera de desarrollar la enfermedad ya que, hasta donde se sabe, ambos son sanos y no están en la población de riesgo de más de 70 años. Así que al final, ambos mandatarios serán parte de la estadística de que el coronavirus sólo se complica a adultos mayores con graves padecimientos crónicos, como sucedería con cualquier otra enfermedad infecciosa, como influenza. Si bien varios políticos, artistas, deportistas y celebridades han informado de su infección, casi no hay noticias de que murieron por esta causa cumpliéndose, al final, la versión que este virus no es tan mortal como lo pintan. Esto es importante porque la histeria en México empieza a crecer por el hecho que empiezan a acumularse casos, lo cual ya estaba previsto, pero aún así impacta en lo mediático. Sin embargo, debe tenerse claro que en nuestro país hay un plan diseñado desde enero-febrero, que estableció varias fases con acciones para cumplir en cada una de ellas. En la fase 1, se vigiló los casos importados y el estudio de contactos. En la fase 2, se implementa el distanciamiento social y se están equipando hospitales. En la fase 3, cuando se llegue al pico, se atenderán a los enfermos pero también se buscará un regreso a la normalidad, con algunas reservas. La fase 1 se cumplió muy bien, pero ahora en la fase 2 el gobierno se dio cuenta que estaba fallando el distanciamiento social y es por esto que se hacen llamados más enérgicos. Ahora México enfrenta la pandemia mucho mejor.