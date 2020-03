11 casos de sarampión y en aumento en el EDOMEX

La secretaría de Salud del Estado de México a reportado la presencia de 11 casos de sarampión en la entidad, principalmente en niños que en su mayoría no contaban con la vacuna contra la enfermedad.

Para los casos identificados, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) estableció un cerco epidemiológico de 25 manzanas a la redonda, en donde vacunaron a la población en riesgo con dosis de triple viral o doble viral.

Los municipios donde se presentan mayores casos son los conurbados con la Ciudad de México, principalmente Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlaneplantl.

“Al día de hoy ya tenemos 11 casos, presencia de 11 casos en la entidad después de cuatro semanas de este brote que tiene la Ciudad de México, en la Gustavo A. Madero y estamos trabajando en conjunto. Los cuales efectivamente qué crees, no tienen el antecedente vacunal, el 77 por ciento de ellos, de los nuestros aquí en la entidad, ya sea porque son niños principalmente de un año, que lo acababan de cumplir y que no tenían la vacuna por situaciones que a ellos le competen al año exacto de edad, entonces no la tenían”, indicó Jaime Edwin Contreras Sánchez, jefe de Departamento de la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Salud del Estado de México.

El ISEM tiene al momento 160 mil dosis de doble viral, 420 mil dosis de triple viral pero se puntualizó que no a todos los mexiquenses se les va a vacunar, solamente a las personas cercanas a los casos confirmados de sarampión o a quienes desconozcan el antecedente viral que llevan.

