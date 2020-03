Yoshio da concierto vía internet

Like

EL CANTANTE OCHENTERO CANTÓ A SUS FANS LO MEJOR DE SU REPERTORIO Y TODO DESDE CASA

.- Este domingo, el intérprete de los 80’s, Yoshio, dio cátedra musical desde su hogar. Y es que el baladista aprovechó la cuarentena para cantar lo mejor de sus éxitos a sus fans en un concierto único, en el que estuvo acompañado de su hija Kaoru, que canta ópera, su otro hijo Akira y su amigo, el pianista Héctor Oziel. En exclusiva para Grupo Cantón, unos minutos antes de empezar su concierto,

Yoshio compartió los detalles vía telefónica. “Es un concierto en línea, de lo que se trata es de hacer conciencia de lo que está pasando con el coronavirus, decirle a la gente que no salga de casa. Tenía la intención de que me acompañaran varios de mi colegas, pero tuve que cancelar, porque se trata de que seamos los menos posibles. Así que nada más vamos a estar mis dos hijos y mi pianista”. Cantó canciones del ayer. “Voy a cantar lo mejor de mejor de mi repertorio, aunque hay personas que me han pedido, a través de las redes, canciones de mi primer disco de 1977, temas como ‘Samurai’, ‘Reina de corazones’, ‘Demasiado tarde’, ‘Cuerpo sin alma’… Voy a tratar de complacer a mis fans con un pedacito de algunas canciones y unos buenos popurrís”.

Le habló a la gente del grabe problema del Covid-19. “Estaré complaciendo las peticiones, y también creando conciencia de que la gente no salga de casa, y de que se laven las manos. Acá en casa nosotros también estamos tomando las medidas pertinentes de salud. Por fortuna todos estamos bien”, dijo el cantante.