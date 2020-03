La regia quiere ganar heroínas

ASEGURA QUE DEL EQUIPO AMARILLO SALDRÁ LA VENCEDORA DEL REALITY SHOW

Ciudad de México.- Nuevo León es uno de los estados que ha dado grandes representantes a la lucha libre mexicana, tan solo hay que recordar al inmenso Blue Demon y, justamente de esa zona del país es Mortis 666, una luchadora aguerrida que ha hecho una pausa en sus actividades profesionales, pero solo espera el momento de que la contingencia sanitaria termine para demostrar su poderío y ser la rival a vencer del reality show Heroínas. “Debuté hace cuatro años en el Deportivo Guadalupe Victoria, mi primera lucha fue un triangular mixto donde me enfrenté a dos hombres”, recordó Mortis 666, quien siempre tuvo mayor preferencia por el bando rudo y entre sus ídolos figuran leyendas como Los Hermanos Dinamita, Perro Aguayo, Sangre Chicana, Bestia Salvaje, Emilio Charles Jr; Los Destructores, Jerry Estrada entre otros, y fue justamente la versión mini de éste último, Jerrito Estrada, quien la animó a ser parte del reality show Heroínas. “Él fue quien me motivó a entrar, la verdad no pensé que me fueran a llamar, pero lo hicieron, fue un honor que me tomaran en cuenta y ahora solo falta esperar el arranque para dejarles en claro a todos el por qué soy parte de Heroínas”, mencionó. La alumna de Maravilla Azteca y Mr. Lince, asegura también es un honor ser parte del equipo amarillo comandado por Tinieblas Jr; y tener a rivales y compañeras de gran calidad, “Hicimos muy buena mancuerna mis compañeras de equipo desde el principio y pensamos en apoyarnos hasta el final; para mí es gran aliciente tener entre mis compañeras a dos grandes luchadoras que estuvieron en el CMLL como India Sioux y La Diabólica, puedo aprender mucho de ellas, de sus trayectorias y experiencias; y qué decir de Tinieblas Jr; un gusto contar con él como maestro, nunca imaginé estar al lado de una estrella como él, yo lo veía de niña en televisión, ahora que me comparta sus conocimientos será una experiencia que nunca olvidaré”. Sobre las rivales que tendrá sabe que hay gente de experiencia y huesos duros de roer, “Considero las rivales más peligrosas de los otros equipos a Tania La Guerrillera y Cassandra, por su gran trayectoria y experiencia, pero aquí no hay nada imposible”, aseguró. Mortis 666 es la única representante de Monterrey, por lo que tiene la difícil tarea de poner la lucha libre de su región muy en alto, “Siento un doble compromiso y responsabilidad con mi gente de Monterrey, con toda la afición y con la gente que siempre ha creído en mí, que me ha seguido, estén seguros que daré lo mejor”. La regiomontana tiene las metas muy claras “Demostrar que cuando las cosas se hacen con esfuerzo y sacrificios siempre se obtiene recompensas, hay que ver hacia adelante a pesar de los obstáculos, pienso en grande, que la gente me conozca cada vez más y, por qué no, llegar a Japón”.