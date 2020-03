Famosos en cuarentena

Like

.- Aunque los artistas siguen refugiados en su casa por la pandemia, eso no quiere decir que están quietos, pues algunos preparan shows virtuales para sus fans, como lo han hecho Yoshio, Sebastián Salazar, Juanes y más, mientras que otros están escribiendo su diario, como lo está haciendo Madonna. Es más, algunos estan pidiendo por la paz mundial y resando desde casa, como el Papa Francisco.

MADONNA

La reina del pop está muy ocupada con la rehabilitación de su pierna, por eso se la pasa metida en la tina de baño con agua helada, además se ocupa escribiendo un diario en su cuarentena. Pero no es lo único en lo que Madonna emplea su tiempo: también pinta carteles con sus hijos o se inventa canciones sobre lo que va a cenar. Sin dejar de lado su excentridad característica, Madonna deja una cosa clara: su creatividad nunca la abandonará, ¡ni siquiera de cuarentena!

VICTORIA RUFFO

Victoria Ruffo y sus hijos están aislados tras saber que su esposo y gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, diera positivo al coronavirus. La noticia de que el Gobernador ha sido infectado se propagó de manera casi inmediata por medio de las redes sociales, sobre todo en Twitter. Fue por medio de una publicación desde su cuenta oficial, que Fayad compartió la noticia, mencionando que las personas con las que ha tenido contacto, ya se encuentran en cuarentena. De tal suerte que la actriz Victoria Ruffo podría estar infectada, sin embargo ella no se pronunciado ha al respecto a través de sus redes sociales.

NINEL CONDE

Está solicitando a través de sus redes sociales que la gente no salga de casa, aparte de que en estos días se está cuidando más que nunca con su alimentación y el ejercicio. “Amigos le pido una vez mas que no salgan de casa, estamos súper a tiempo para que no se salga de control esta pandemia en nuestro país…”, dijo.

METALLICA

La legendaria banda, ícono del género del metal y originaria de San Francisco, estará preparando una serie de shows en línea que dará cada lunes a sus fanáticos. Desde que anunciaron esta dinámica musical, sus fieles seguidores se han volcado en felicitaciones y un sinfín de agradecimientos para estos reyes del metal, que no paran de innovar.

SEBASTIÁN SALAZAR

El cantante colombiano que está arrasando con su nuevo sencillo “Corte y adiós”, anda muy apurado preparando sus conciertos en línea por su cuenta oficial de Instagram, que arrancaron el pasado sábado. Además, en casa no para de componer con su colega, hacen arreglos a sus canciones en sus consolas y afinando la voz para entretener a sus fanáticos en estos días de cuarentena.

BRIAN MAY

El integrante de la banda Queen está dando cátedra de como se debe tocar la guitarra. Diariamente el artista está enseñando a sus fans como crear temas extraordinarios como “Bohemian Rhapsody”. Las clases las están siguiendo millones de fans.

TILL LINDEMANN

El vocalista de la banda alemana Rammstein confirmó que no tiene coronavirus, pero sí muchas ganas de cantarle para su gente. Así que una vez terminada su recuperación en el hospital, la estrella metalera le dará duro a la composición y de ser posible se echará un palomazo en línea para sus fans.