En plena crisis, miles sin agua

En algunas alcaldías la falta del líquido llega a ser hasta de más de una semana; temen vecinos se dé el saqueo de agua en varias alcaldías

CIUDAD DE MÉXICO.– A unos días de decretarse la Fase III por Covid-19 en todo el país, los habitantes de la CDMX se han tenido que aislar y miles ya trabajan desde casa, pero la falta de agua en algunas alcaldías dificulta una de las medidas más importantes -lavarse las manos constantemente-, para enfrentar el virus.

En Tláhuac, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Iztacalco, entre otras, el abastecimiento de agua se ha incrementado en las últimas semanas, aunque en algunas definitivamente la falta del líquido llega a ser hasta de más de una semana.

Cada semana, si bien le va, la señora Patricia tiene que apartar agua para poder cubrir las necesidades de una familia de cinco personas y un adulto mayor que vive en Tláhuac, pues desde hace años la falta de agua en esa alcaldía es un problema de todos los días.

En Coyoacán, la señora Irma vive en la CTM Culhuacán y, como su vecina de la Alianza Popular Revolucionaria, la falta de agua llega a durar una semana, o siempre están reparando las bombas para poder surtir a los edificios, pero no siempre corren con suerte de tener agua. “Hay escasez y ahorita no podemos darnos ese lujo, en este momento de crisis, de salud, de inseguridad, no se le puede sumar una crisis de agua”, señaló el diputado por Coyoacán, Héctor Barrera Marmolejo.