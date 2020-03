Mexicana vive historia de terror en Perú

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

Ciudad de México.– Luego de la muerte del maestro yucateco Isaías Rodríguez en Perú debido a las complicaciones tras contraer Covid-19, su hijo Alonso Rodríguez Trujillo dio a conocer que su madre, la exprofesora Ethel Trujillo Trujillo que viajó junto al ahora fallecido y un grupo de 25 personas para realizar una reflexión religiosa, se encuentra en circunstancias de aislamiento y secuestro por parte de la autoridad de salud asignada en Cusco, Perú.

“La tienen encerrada en una habitación, no le cambian la sábanas, su comida como en un campo de concentración, se la dejan en un plato en el piso para que ella, la tomé”, señaló.

Afirmó que se encuentra sola, triste, confundida y con el dolor profundo de haber perdido a su esposo el profesor Isaías Rodríguez y Rivero del cual no hay información de sus cenizas, además ella se encuentra ahora con problemas de salud, por la altitud y el frio en qué se ubica esa población Peruana.

A pesar de que ya había dado negativo a otras pruebas por Coronavirus, a esta fecha no tienen resultados de otros análisis de Covid-19 derivadas de las tomas de muestras efectuadas el lunes 23 por falta de reactivos, según las autoridades sanitarias de Perú.

“Ya no cuenta con ropa para cambiarse y lo mínimo para su aseo, además las 13 personas, trabajadores del hotel, también se encuentran en estado de secuestro, sin tener síntomas de Covid-19 les prohíben darle atenciones por humanidad a mi madre, siendo estos a la vez víctimas de las circunstancias, sus familias está sufriendo la ausencia de estos por el aislamiento sin estar enfermo”, dijo.

Señaló que están viviendo una gran angustia y tristeza, por lo que exhortó al presidente de Perú Martín Vizcarra y al Canciller de México Marcelo Ebrard, que trasladen “encapsulada en todo caso a mi madre a la ciudad de Lima, para sus atenciones de salud y seguridad y repatriarla a México en uno de los vuelos que enviará el Gobierno de México el día de mañana.