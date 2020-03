Hace karaoke con seguidores

A TRAVÉS DE SUS REDES, LA CANTANTE ESTUVO CANTANDO CON SUS MILLONES DE FANÁTICOS

.- La guapa Lucero ha estado chateando muy duro con sus fans, pero el día de ayer le dio por aventarse un karaoke mundial en línea muy divertido, en el que cantó con sus millones de seguidores varios de sus éxitos. La artista les hizo la invitación a su público con antelación para que estuviera muy al pendiente. “Mi gente linda les cuento que quiero hacer para ustedes, si no un acústico porque no toco la guitarra, no toco el piano, como lo dije alguna vez, toqué en Bellas Artes seis meses, pero no me abrieron (bromeo), entonces como no toco ningún instrumento yo pensaba en hacer un karaoke y voy a poner pistas de mis canciones para cantarles temas que yo canto en mi show y canciones que a mí me gustan y que a ustedes también”, les dijo a través de un vídeo.

Además, agregó. “Para que nos juntemos y nos encontremos ahí, vamos a cantar todos juntos… No pueden faltar, la vamos a pasar muy bien y vamos a cantar en hermandad… Cada quien en su casa. ¿Les late? Los espero”, dijo la guapa cantante a sus millones de fans.