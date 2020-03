Es tiempo de cambiar

Santa Fe, Argentina.- Después de un paso espectacular por los Rayos del Necaxa, que le sirvió para cotizarse mejor y ser vendido al Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), Brian Fernández sufrió una recaída en sus adicciones, de ahí que ahora se encuentre en un centro de rehabilitación. Y, en entrevista con Aire de Santa Fe, el delantero contó cómo está viviendo una cuarentena que, para él, no es sólo exclusiva por el Coronavirus, aislado con Eduardo Domínguez, entrenador de su actual equipo, Colón. “Tomé la decisión de pasar mi cuarentena acá.

Es algo que es un bien para mí y para mi familia. Estar aislado, viendo quién soy me hace muy bien. Tengo el compromiso de levantarme temprano y estar a las órdenes de los profes. “Para afrontar un tratamiento tienes que estar decidido. Fue un alejamiento que tuve que hacer primero en Entre Ríos, luego hacer otro tratamiento en el hotel, entrenándome con la reserva durante tres semanas. Fue duro, pero pude sobrepasarlo. Recién me estoy dando cuenta quién soy y está bueno. Me di cuenta que nunca es tarde para hacer un cambio”.