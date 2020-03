De millonarios y héroes anónimos

MAESTRO, SLIM APORTARÁ MIL MDP PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

-A ver si otros ricachones siguen el ejemplo y así como explotaron a tanta gente regresan algo de lo ganado: Bailleres, Salinas Pliego, Larrea, Aramburuzabala, Gonda, Arango, Azcárraga, Vázquez Raña-Aldir y demás millonarios, a cooperar.

El gobierno federal suspendió actividades, salvo hospitales, venta de combustibles, servicio de limpia y suministro de energía. -Son los héroes anónimos que se la rifan en grande porque su labor resulta insustituible, no como muchos collones de la oposición que en el Congreso y el Senado clamaban por ya no acudir para no exponerse. De Hoyos pidió a AMLO “no perder más tiempo y tomar medidas”. -Don Gus no lee, ni ve ni oye noticias: estamos en fase 2, con medidas que surten efecto; la idea ya es joder por joder. Según Barbosa, el Covid-19 sólo le da a los ricos; Calderón reviró que también a diabéticos y el gobernador que igual a borrachos. -¡Qué altura de nuestros políticos!.. Pobre Puebla y pobre México con Borolas Libre. Ofrece EU recompensa de 15 mdd para arrestar a Maduro por narcotráfico. -Que mejor los destine a combatir la pandemia: es una cortina de humo para disimular el pésimo manejo del virus que está explotando en las manos de Trump con más de mil muertos y casi 70 mil infectados. Laura Bozzo llamó genocida al gobierno chino por ocultar información. -Mira quién habla: la novia de Vladimiro Montesinos, el asesor de Fujimori de tan triste recuerdo.