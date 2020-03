Contagian a enfermeras del INER

PERSONAL NO CUENTA CON EL MATERIAL ADECUADO PARA ENFRENTAR EL COVID-19

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Una de las enfermeras del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la alcaldía de Tlalpan, relata vía telefónica que tiene miedo de ser positiva con Covid-19, y es que recientemente, una de sus compañeras del área resultó infectada. “Me enteré por casualidad, salí de mi guardia, la cual cubro de 8:00 de la noche a 8:00 de la mañana. Me sentía mal, decidí ir al médico para hacerme la prueba, tanto de la influenza como del Coronavirus.

Estando ahí, mencionaron que una de mis compañeras con la que comparto piso, pero no horario, había dado positivo”, dijo con una voz entrecortada. Agrega: “En el INER, nos mandan a la guerra sin fusil”, asegura que el personal de enfermería no cuenta con el material adecuado para desempeñar su trabajo. “Nos dan unos goggles, pero no tiene sellador hermético para sujetarse bien, además solo se les proporciona a los que están en terapia y urgencias, no a todo los que estamos laborando. Cuando llegas al hospital te dan un uniforme quirúrgico desechable, bata, gorro, guantes y cubre bocas; pero el cuello queda descubierto totalmente y por ahí también puede entrar el virus”, expreso. Relata que los pasantes de enfermería, a pesar que no están directamente con los sospechosos de Covid-19, corren el riesgo de infectarse: “Los pasantes no cuentan con seguridad social”.