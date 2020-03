Con Jaitovich, con todo y contingencia

.- Los que hacemos tele, sabemos que el entretenimiento no puede parar. Con todo y contingencia, no podía cancelarle a Israel Jaitovich. Más noche sale cada sábado al aire y eso es sagrado para mí. Cada vez que algún artista nos canceló a última hora en alguno de los programas donde he estado, ponía a parir chayotes al equipo de producción. La coordinadora de invitados se tomó el tiempo de mandarme las imágenes de cómo en Telvisa, un equipo súper profesional, estaban desinfectando las áreas de trabajo, foros, área de edición, cabinas, camerinos y más. Llegué y me percaté de que todos estaban a cada ratito poniéndose gel antibacterial, y corrían al baño después de cada sketch. Fue así como me tocó interpretar a “Raquel en America” , a modo de Talk