Boris Johnson, primer ministro inglés, dio positivo a Covid-19

Londres.- El primer ministro inglés, Boris Johnson, dio positivo a Covid-19, según confirmó el gobierno británico; en redes sociales, el funcionario reveló mostrar leves síntomas de la enfermedad en las últimas 24 horas por lo que entró en cuarentena.

Afirmó que continuará con sus labores frente al país desde su casa, donde mantendrá reuniones a través de videoconferencia y, en el caso hipotético de que empeore su salud, será el ministro de Exteriores, Dominic Raab, quien asumirá el poder en Londres.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020