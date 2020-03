Apoyo total de 4T sin importar colores

Los recursos se adelantaron para que los gobiernos estatales atiendan tema de salud.

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

.- Ante la contingencia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los recursos para atender temas de salud se han dado a todos los estados y gobernadores sin importar de qué partido político sean.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el mandatario explicó que los recursos se dieron por adelantado para que los gobiernos estatales atiendan el tema de la salud hasta el mes de junio. “Todo el dinero para los gobiernos estatales, como el PAN que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y si se requiere en el plan general de atención todo nuestro apoyo, sea del partido que sea, la población que necesite tendrá nuestro apoyo”, indicó. El Jefe del Ejecutivo aseveró que existe una buena relación con los mandatarios estatales; sin embargo, reconoció que existen cuestionamientos y pleitos con algunos políticos. “Cada estado tiene su dinero que le corresponde que anteriormente se le entregaba, que ellos manejaban en el caso de los gobiernos del PAN que no se adhirieron al Insabi, todo el dinero, ellos tienen para el gasto y si se requiere en el plan general de atención al coronavirus, todo nuestro apoyo”, expresó. Al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad en torno a sus actividades, el mandatario descartó la posibilidad de aislarse y ponerse en cuarentena ante el brote de Covid-19 en nuestro país, justificando que la situación está controlada, “no hay desbordamiento del coronavirus”. “No me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como tampoco los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones”, reiteró. Asimismo, indicó que trabaja todos los días para atender la emergencia sanitaria y dio a conocer que antes de la mañanera, se dedica un tiempo diario para atender el tema durante la reunión de seguridad.