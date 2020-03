Abismo Negro JR, y su otra habilidad

EL LUCHADOR APROVECHA LA CUARENTENA PARA ESTAR CON LA FAMILIA; POR EL MOMENTO VIVE DE SUS AHORROS

Ciudad de México.- El delgado hilo telefónico, que muchas veces acorta las distancias, o es valedero para la inmediatez, en tiempos del Coronavirus Covid-19 es la mejor herramienta para mantener el olfato periodístico y reporteril activo.

La pausa en el mundo, que les pegó casi a todas las actividades del día a día, pues hablando de medidas sanitarias, el aislamiento apunta a lo más efectivo, trajo consigo el cierre de muchos centros que son distractores. Se guardaron los balones, se cerraron los escenarios dispuestos para los deportes, lonas cubren algunos cuadriláteros, ahora mismo no hay nada que tenga que ver con glorias y actos heroicos, pero los protagonistas, los ídolos, las estrellas, los íconos, esos siguen, desde el anonimato de sus hogares, poniendo en forma los músculos y las ideas, porque ellos esperan el mínimo guiño para volver a su mundo, que es uno exclusivo para revolotear las emociones. Y, entre una marejada de tipos que suelen robar suspiros y muchos vítores, Abismo Negro Jr, luchador de AAA Worldwide, atiende a la llamada de Grupo Cantón y cuenta un poco cómo la pasa estando alejado de los reflectores y los costalazos, que al final son parte de su cotidianidad, y presume ser un maestrazo en el popular juego Basta. “La situación de pronto dio un giro de 180 grados, y la verdad que fue como una especie de martinete que nadie esperaba, es una situación muy dura, que esperemos pase pronto”.

En el lado positivo, porque dentro de toda la malaria, existen algunos puntos que pueden rescatarse, comparte detalles de pasar mucho tiempo en casa. “Aprovecho para estar con la familia, cotorrear, platicar cosas, comemos juntos, estamos con juegos de mesa, bromas, chistes, con mis hermanos juego luchitas, entonces la verdad es que no todo es tan malo, porque además soy muy bueno jugando Basta, y no me acordaba”.

TIENE SU COLCHÓN

Esta pandemia, que tiene al país en jaque, sobre todo porque con la Fase Dos a cuestas, la economía está frenada, por supuesto le pegó al gremio luchístico, y el esteta rudo comparte cómo sobrelleva esta situación. “Te voy a ser sincero, no tengo otra actividad, vivo solamente de la lucha libre, pero por el momento no me preocupo tanto, porque como decimos los mexicanos, tengo mi colchoncito, mis ahorros. “Pero también te soy honesto, más adelante sí podría ser un problema, porque no sé cuánto pueda durar esto, hablan de 40 días, pero parece que podrían ser más, entonces sí es apremiante esta situación”.

NADIE SE SALVA

Hablando de pertenecer a una empresa, Abismo aclara que ser parte de un circuito te da más trabajo, pero en momentos como éste, la falta de recursos es pareja, de ahí que entiende que no haya un respaldo como podría pasar en disciplinas en conjunto, en donde hay contratos anuales y los recursos se generan por varios rubros. “Los promotores y las empresas sólo tienen ingresos si hay funciones; en mi caso yo tengo cinco fechas o más a la semana, y entiendo esa situación de que por el momento no hay dinero. Al final a todos nos pega igual”.

LOS RIESGOS

El pancracio, una asignatura de contacto, bastante arraigada en la nación azteca, ha tenido en mente armar funciones a puerta cerrada y, aunque el esteta entiende que vivir al día aumenta la necesidad en épocas de poca bonanza, opina que no cree que sea la mejor idea, pues primero está la salud. “Todos estamos propensos a poder contagiarnos de esa enfermedad del Coronavirus, con una persona que esté infectada puede provocar que se propague, me parece peligroso”, finaliza.