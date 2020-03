A 15 años de su partida Rigo sigue siendo amor

Like

EL ENORME ÍDOLO DE LA MÚSICA GRUPERA SIGUE VIGENTE EN EL GUSTO DEL PÚBLICO

.- Hoy 27 de marzo se cumplen 15 años de la partida del más grande ídolo que ha dado la música grupera: Rigo Tovar, quien falleció a los 59 años de edad. Sin embargo, el recuerdo del ídolo de Matamoros sigue más vigente que nunca y basta con ver los millones y millones de vistas en YouTube y su legado musical que sigue impactando a las nuevas generaciones.

Ante este acontecimiento, Grupo Cantón platicó con el periodista José Antonio Hernández, amigo y colaborador de Rigo, además del creador de aquel famoso slogan “Rigo es amor”, del que se filmó hasta una película. “Mi experiencia en el medio del espectáculo en general en nuestro país, apunta indiscutiblemente a que Rigo Tovar es un personaje ¡único!, especial, irrepetible y un pilar en lo que hoy se conoce como música regional mexicana”, señaló Hernández. Recordó que su contacto con el intérprete fue constante. “Considero un honor haber compartido con el diferentes pasajes de su vida, pero también descubrir a un gran ser humano, sensible, creativo, noble, sencillo y un corazón gigante que le permitió llenarnos de una gran obra musical y mucho amor”, explicó. -Y, ¿cómo surge el famoso lema de “Rigo es amor”? “Al principio me hacían burla, pero me salió del corazón.

Escribía para una revista especializada en grupos musicales, y donde quiera que pudiera, sacaba a relucir mi frase. Sea en radio, en entrevistas, en mi círculo de amistades, siempre echaba rollo de Rigo. Fue allá por 1978-1979, para entonces era conocido como el ‘Ídolo de las multitudes’. Pero era algo más que eso: un ícono de nuestra cultura que realmente derrochaba cariño con sus canciones. Hasta una película llevó ese título, eso me hizo sentir mucho orgullo”. Hernández recordó que un rasgo característico de la personalidad de Rigo es que era un motivador nato. “El hombre que a veces no conseguía soluciones, siempre transmitía buena vibra. Su última aparición pública se dio el jueves 15 de febrero del 2001 en un salón de baile en Tláhuac, donde una multitud se congregó para ver a su ídolo. Por eso insisto en que Rigo es y será eternamente amor”, finalizó.