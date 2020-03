Ya le ganó al Covid-19

LA PENTATLETA MEXICANA, QUIEN SERÁ PARTE DE TOKIO 2020, CELEBRA EL HABER VENCIDO A LA PANDEMIA QUE AZOTA AL MUNDO ENTERO

Ciudad de México.- Cientos de contagios, 11 decesos extraoficiales, sólo hablando de territorio azteca, ahora mismo parecieran pocos, pero antes de que la propagación aumente sus ceros, en las buenas nuevas apareció una historia con final feliz. La pentatleta mexicana, Mariana Arceo, quien luego de regresar al país, proveniente de Barcelona, España, en donde realizaba un campamento con miras a Tokio 2020, dio positivo por Coronavirus, ayer celebró que está sana y que le ganó la batalla a esta dura afección. En redes sociales, a partir de un video muy emotivo, dio a conocer que está bien y lista para ser inspiradora de quienes luchan por recuperarse. “Decir lo logré es lo mejor que me pudo pasar, estoy feliz de estar aquí y decir que después de tantos días en el hospital con pronósticos no favorables para mí y mi salud, decir lo logré, no saben los sentimientos que me dan”, señaló. Arceo, de 25 años, fue anunciada el pasado 18 de marzo como la primera atleta nacional que dio positivo por Covid-19, lo cual la llevó a internarse en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde hizo su proceso de recuperación. “Ser la primera contagiada de este virus no fue fácil, jamás me imaginé que me iba a pasar a mí y me pasó; mi vida por momentos no tenía muchas cosas a favor y ahora poder decir que soy la primera en recuperar la salud, es un orgullo porque fue una pelea difícil, física y mentalmente”, agregó. Hace un año, en la histórica cita limeña para una delegación mexicana, en los Juegos Panamericanos, Mariana también fue la primera en ganar oro en su multidisciplina. “La vida te pone por algo las cosas, si me puso esto es porque podía con esto y ahora puedo ser una persona que inspire a personas. Sepan que no es fácil, pero no es imposible salir adelante”, aseveró una revitalizada Mariana Arceo.