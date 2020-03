Selena Gomez estrena video en medio de contingencia por Covid; manda mensaje de apoyo

La cantante Selena Gomez estrenó el video musical de ‘Dance Again’, en medio de la contingencia por el coronavirus; expresó que parte de las ganancias por la ventas de mercancías beneficiará al Fondo de ayuda MusiCares COVID-19.

My performance video for Dance Again is out now. It feels a little strange releasing something so lighthearted in the middle of such a heavy time for our world, but I also think it’s a good reminder that we will get through this together.💖https://t.co/LBoDIx3jcu pic.twitter.com/muLSLcS2iA

— Selena Gomez (@selenagomez) March 26, 2020