Proteja su salud mental

PSIC.

MONSERRAT

CAMACHO

LANDA

SI NO SE TIENEN LOS CUIDADOS NECESARIOS, LOS SÍNTOMAS DE…

…quienes padecen depresión, ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo podrían aumentar durante la cuarentena ante el el alto consumo de noticias, muchas de ellas exageradas y que circulan en las redes sociales sin fuentes que las confirmen, lo que finalmente podría provocarle malestares emocionales. Lo invito a proteger su salud mental en tiempos de cuarentena con estos tips: • Limite el flujo de noticias y tenga cuidado con lo que lee. • Haga una pausa en las redes sociales. Intente ver las series y películas que tiene pendientes o leer ese libro que lleva una eternidad en su buró.

Lávese las manos, pero no en exceso. El miedo a la contaminación es generalmente un aspecto del trastorno obsesivo-compulsivo y puede ser un desencadenante para la exacerbación de síntomas de quienes lo padecen. • Manténgase conectado con la gente que es importante para usted, con aquellos familiares y amigos con los que tiene mucho tiempo que no se comunica por las carreras del día a día. Un número cada vez mayor de gente se sumará a los que ya están en autoaislamiento, por lo que ahora podría ser un buen momento para que se asegure de que tiene los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de sus seres queridos. • Si se aísla, trate de lograr un equilibrio entre tener una rutina y asegurarse de que cada día sea un poco diferente. En la medida de lo posible, siga en contacto con la naturaleza y la luz solar, trate de hacer ejercicio, comer sano y mantenerse hidratado. • Si siente que nada de lo que ha hecho hasta el momento pareciera funcionar, reconoce y admite la incertidumbre que le viene a la mente, haga una pausa y respire; repítase que esa preocupación, así como la necesidad de certeza no son útiles ni necesarias pues los pensamientos no son hechos.