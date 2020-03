Pillaje similar al vandalismo

MAESTRO, LA OMS CITÓ QUE MÉXICO VA EN EL CAMINO CORRECTO.

-Que lo diga más fuerte para que lo escuchen los periodi$tas vendido$ que siguen alabando y añorando a los regímenes priístas y panistas.

AMLO dijo que no se tolerarán saqueos a comercios. -Ese pillaje es muy similar al vandalismo contra monumentos e inmuebles durante las marchas, y no sería raro que detrás estén manos conservadoras que rezando esperan el fracaso gubernamental contra el Covid-19 para exigir renuncias de altísimos mandos, pero no se les va a hacer. Obrador suspenderá actos masivos en sus giras de fin de semana. -También debería suspender esos recorridos y realizar las mañaneras sin público y con preguntas vía Internet. Si en Salud vamos bien, ¿para qué arriesgar? García Luna ofrece 2 mdd como fianza a un juez de Nueva York por temor al Coronavirus Covid-19 -¿Y ladronde tanto dinero, don Genaro?.. El miedo no anda en burro matrero… Luis Colosio Riojas afirmó que el caso de su padre estuvo más manoseado que un barandal del Metro. -Y la versión oficial de su muerte es menos sostenible que un viejo convoy de la línea 1. Murió el exentrenador Nacho Trelles a los 103 años. -Viejitos de esa talla, ya sólo La Tota Carbajal, López Tarso, Chabelo y Luis Echeverría, quien resultó más villano y matón que su hermano Rodolfo Landa que así actuaba en las películas.