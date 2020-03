No teme contagiarse de Covid-19

Por: ANTONIO CONTRERAS

.- Tal parece que ni el coronavirus puede contra el amor entre Yadhira Carrillo y Juan Collado, puesto que a pesar de que autoridades sanitarias han recomendado evitar lugares concurridos, la actriz no ha dejado de visitar a su esposo. “Él está muy tocado de los pulmones, estaré pegada todo el tiempo a su lado… No me importa contagiarme, necesito cuidarlo y es muy importante la presencia física en este lugar”, dijo la actriz. Agregó. “A las personas de la tercera edad y a los niños ya no les van dejar entrar, pero a ver que sigue”.