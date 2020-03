Debe ONU controlar medicamentos y evitar la escasez

“Establecer una tregua y que no haya cierre de fronteras”, exhortó el mandatario

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– En lo que fue su primera participación ante los líderes mundiales del G-20, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó la solidaridad de México con los pueblos del mundo que son afectados por el coronavirus y expresó que es fundamental conseguir la participación de todos para combatirlo.

Durante el Diálogo Circular con los medios de comunicación, el mandatario informó que en la conferencia del G-20, expuso las acciones que se llevan a cabo respecto al coronavirus y las acciones de recuperación económica. “Es fundamental conseguir la participación de los pueblos ante el coronavirus, así como la importancia de la familia”, aseguró. AMLO mencionó también que la familia es la institución de seguridad más importante, particularmente en el cuidado a los adultos mayores, que son el sector más importante en vulnerabilidad. Asimismo, dijo que expresó las condolencias del pueblo mexicano a los países que han registrado muertes por la contingencia de Covid-19. Sobre el proceso de recuperación económica, López Obrador indicó que debe darse prioridad a las microempresas familiares y a quienes trabajan en la economía informal, pues serán los sectores más afectados por la pandemia. En cuanto a cooperación internacional hizo mención de la urgencia de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle el comercio de medicamentos y equipos, porque hay escasez y acaparamiento. “Hablé de que las grandes potencias tienen que ayudar para que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, explicó. Por otro lado, habló sobre que las grandes potencias tienen que ayudar “con una especie de tregua” para que no haya cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, expuso. “Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. Y cerrarle el paso a la especulación financiera”.