Un apoyo total al presidente: Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego pidió apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de la oposición por la contingencia del Coronavirus.

“Hay que apoyar al presidente, aquí conviene mucho que oposición ‘fifí’ se modere porque la alternativa de aislamiento es la rapiña y la violencia social”, señaló Ricardo Salinas en un evento, donde hay presiones para llevar a cabo un encerramiento “Lockdown”, termino que se usa en laa cárceles de EE.UU cuando se encierran a los reos por cierto motivo.

En sus redes sociales, Salinas Pliego comentó las acciones que tomaría en las empresas bajo su nombre, dejando en claro que personas vulnerables de contraer la enfermedad, serían mandadas a casa con goze de sueldo.

• Mayores de 65 años de edad

• Mujeres embarazadas o en lactancia

• Personas con discapacidad

• Personas con enfermedades crónicas no transmisibles

• Personas con algún padecimiento o tratamiento que les genere supresión del sistema inmunológico — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 25, 2020

Con poco miedo frente al Coronavirus, invita a las personas que no sean propensas de contraer el virus, que salga a sus casa, pues “la enfermedad no presenta síntomas o lo hace de manera muy leve; también sabemos que no es de alta letalidad.”

