MILES DE CONNACIONALES AÚN SE ENCUENTRAN ATRAPADOS EN VARIOS PAÍSES POR LO QUE HAN PEDIDO AYUDA DEL GOBIERNO

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Miles de mexicanos aún se encuentran atrapados por el mundo, en Perú por ejemplo han pedido ayuda del Gobierno mexicano, el cual ha sido omiso a través del embajador Víctor Hugo Morales Meléndez. Cecilia de los Ángeles quien se encuentra en el Callao, Lima con 21 mexicanos más, señala que tuvieron que hacer una protesta en la embajada para poder conseguir apoyo, el cual ha sido mínimo, ya que les han dado 36 pesos para comer cada día, además de que los han ido a botar a un hostal en una de las zonas más inseguras de ahí.

Además nos cuenta que ya se han quedado sin dinero, ya que no tenían contemplado quedarse muchos más tiempo y menos en esas condiciones. Mexicanos atrapados en el Mundo por coronavirus UN CONNACIONAL MUERTO EN PERÚ Y es que luego del fallecimiento del señor Isaías R un turista yucateco de 72 años que murió a causa del Coronavirus ahí en Cuzco, Cecilia señala que tienen miedo a contagiarse, ya que el fallecido convivió con muchísimos mexicanos, los cuales algunos siguen en Perú y otros ya llegaron a México y pueden estar infectados de Covid-19 regando el virus, ya que no fueron revisados en el aeropuerto mexicano a su llegada, ni han sido monitoreados en Perú.

Por lo que piden los 22 mexicanos, que vayan por ellos y que al llegar a México los mantengan en cuarentena, ya que no quieren contagiar a sus familiares, ni a los demás ciudadanos. El grupo de connacionales, señala que han sido abandonados en un país que no es el suyo ante esta terrible pandemia que azota al mundo. MEXICANOS EN ITALIA En Italia el país donde más muertos y casos de coronavirus hay en el Mundo, vive desde hace un año Lorena quien nos cuenta que es difícil estar en un lugar que no es tu tierra y más por las condiciones de salud que hay actualmente ahí. “No nos podemos salir de la región; hay transporte público pero hay muy poca gente, el centro de Milán está vacío y debes mantener una distancia de un metro entre las personas. Hay muchos negocios cerrados y se trabaja desde casa”, señaló. Además dijo que la situación es muy complicada en los hospitales ya que en Italia hay 7 mil 503 muertos y 57 mil 521 casos de Covid-19.