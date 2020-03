Famosos recluidos por el coronavirus

Los artistas son precavidos y se quedan en casa haciendo todo lo posible ahora que tienen el tiempo al máximo.

RICKY MARTIN

En esta cuarentena, al astro del pop le ha dado por sacar su faceta de peluquero. Y es que no dudó en agarrar a su novio Jawn Yosef en su casa para cortarle el cabello, hasta dejarlo rapado con una maquinita. Aunque los dos no tienen coronavirus, decidieron recluirse por voluntad propia en su rinconcito de amor.

DANNA GARCÍA

Por desgracia, la colombiana viajó a España por motivos de trabajo y ahí agarró el virus. Después de un viacrucis, la actriz de El Señor de los cielos, fue hospitalizada en México. Por ahora se encuentra monitoreada desde su casa en la CDMX. Por fortuna su esposo y su bebé no fueron con ella a Madrid.

ATALA SARMIENTO

La ex conductora de Ventaneando, que no tiene coronavirus, se encuentra recluida en su casa de Barcelona, España, con su marido David Ródenas en lo que pasa la pandemia, pues ambos no pueden salir ni a la esquina.

SUGEY ABREGO

Después de la odisea que pasó la actriz para hacerse la prueba del Covid-19, porque empezó a tener tos seca, gripa y dolor de cabeza y en ningún hospital la atendían, finalmente se encuentra en casa pasando la cuarentena, aunque no ha confirmado que tiene el virus.

GRETTEL BALDEZ

Luego de que su ex pareja Patricio Borghetti, dio positivo para Coronavirus, la actriz de Médicos arranco su cuarentena alejada de su hijo Santino para no ser contagiada, puesto que el pequeño ahora está con su padre y su nueva pareja Odalys Ramirez.

ODALYS RAMIREZ

La bella conductora de Cuéntamelo ya!, se encuentra en su casa desde que se hizo la prueba del Covid-19 y salió positiva. Ahora la estrella y su esposo el Pato Borguetti se encuentran en cuarentena.

PAOLA ROJAS

La periodista, quien compartía set con Odalys Ramírez se sometió por decisión propia a cuarentena, aunque no tiene virus. En su cuenta de Instagram, la conductora explicó que se encuentra bien de salud. “Estoy en aislamiento por precaución”, posteó.

TODOS LOS DE VENGA LA ALEGRÍA FUERA

TV Azteca tomó precauciones para evitar contagios y envió a los conductores de Venga la Alegría a cuarentena. Flor Rubio, Laura G, Kristal Silva, Penélope Menchaca, Cynthia Rodríguez, Brandon Peniche, Annette Cuburu, Sergio Sepulveda, Patricio Borghetti, Roger González, Kristal Silva y El Capi Pérez no aparecieron en pantalla.

JACQUELINE BRACAMONTES

Gracias a que su esposo Martín Fuentes visitó una de las zonas más afectadas por el coronavirus en USA, ahora el piloto está pasando la cuarentena en Miami con tres de sus hijos, mientras que Jacqui se encuentra recluida en casa sin problemas de Coronavirus.