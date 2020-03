“Se le va la lengua”

CONFESÓ QUE ÉL ERA QUIEN LE CONSEGUÍA LAS MUJERES A LUIS MIGUEL DESPUÉS DE CADA SHOW

El conductor Jorge El Burro Van Rankin, quien fuera parte de su selecto grupo de amistades de El Sol, confesó que él era el que se encargaba de enviar a las mujeres más guapas a la suite del cantante al término de sus shows.

El presentador detalló durante uno de los segmentos del programa Miembros Al Aire donde comparte créditos con Paul Stanley, Raúl Araiza y Mauricio Mancera, a quienes confesó una anécdota durante los años que estuvo en el círculo más íntimo del intérprete. “Me daba mi gafete all access en Argentina y yo salía como Rey Pelé y él decía, ‘organízate unas chavas para después aquí en el hotel’ y me decía en broma ‘a ver pend*, yo no puedo ligar y cantar. Tú traes un gafete all access’”, recordó divertido Van Rankin.