Les valió “Susana” a capitalinos

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– Este martes, a pesar de los llamados de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, los capitalinos ignoraron por completo a la heroína “Susana”. Simplemente, no aplicaron la llamada sana distancia en el transporte público porque tenían que llegar a como diera lugar a sus centros de trabajo.

En pleno inicio de la Fase II por la pandemia del Covid-19, cientos de hombres y mujeres se vieron en la necesidad de salir para llevar el sustento diario de sus hogares. Ya fuera en transportes como el Metro, Metrobús, combis y camiones, todos prácticamente iban abarrotados a los diferentes puntos de la capital y en el peor de los casos, el chofer del microbús iba a vuelta de rueda para poder llenar su transporte y así sacar la cuenta del día. Hombres y mujeres, algunos con cubrebocas, se aventuraron a las calles del centro. “Susana” no me va a pagar las cuentas, comentó un microbusero al ser cuestionado sobre las medidas de seguridad. “Nosotros vivimos al día”, respondió el trabajador del volante. En otras zonas, trabajadores de limpieza salían como si no hubiera contingencia sanitaria.