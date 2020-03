Las mates de la pandemia

EL CHAPUCERO

NACHO

RODRÍGUEZ

@NachoRgz

AUNQUE LA OPOSICIÓN ACUSE QUE

MÉXICO “NO ESTÁ HACIENDO NADA”

En medio de la histeria mundial por la pandemia, supuestos “expertos” hacen análisis alocados sobre los saldos para México, pero sin realmente entender bien los números que dicen. Así, basándonos en lo que han comentado en las conferencias nocturnas, van algunos datos duros sobre ello. De entrada, en los modelos matemáticos proyectados por la OMS para México, se considera un porcentaje de población “atacada” del 0.2%. Esto significa aquellos mexicanos que “sentirán” de manera leve o grave la enfermedad, sin desdoro si están o no infectados por el COVID. Esto significa que no necesariamente los casos positivos del COVID serán parte de esta población “atacada”. Así, tomando como base el INEGI y la CONAPO de 125 millones de mexicanos, el total de la población “atacada” será de 250 mil mexicanos. De esta cifra, se considera que 175 mil mexicanos se sentirán suficiente mal para ir a un centro médico. Los demás no se sentirán muy mal y no irán a algún hospital. De estos 175 mil, a 140 mil se les dará un tratamiento ambulatorio. O sea serán recibidos en los hospitales y ahí les suministrarán por vía oral o intravenosa algún tratamiento. Del restante, 24.5 mil pacientes serían hospitalizados por haber desarrollado alguna neumonía leve o moderada, pero tendrán un pronóstico favorable. Al final, 10 mil pacientes caerán en algún estado grave, con lo cual será necesario una unidad de cuidados intensivos y respirador artificial. De estos pacientes graves, según las proyecciones más pesimistas, 2 mil morirán, mientras las más optimistas señalan que serán 400. Solo para ponerlo en perspectiva, anualmente mueren alrededor de 15 mil enfermos de influenza en los distintos hospitales del país. Estas son cifras que maneja la OMSOPS junto con la secretaría de Salud federal, según la proyección de casos contagiados confirmados. En otras palabras, no seremos ni como Italia, mucho menos como España.