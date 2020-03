Like

.- Con el registro de su cálida voz, el oriundo de Mexicali, Neto Bernal, ha ido ganando terreno. Pues desde muy pequeño empezó a participar en programas de televisión en su tierra natal hasta llegar a colocarse en Pequeños Gigantes, ahora, a los 19 años, El príncipe de la balada sierreña, como le dicen los cuates, está arrasando en las plataformas digitales con sus temas románticos, en especial con “Si quieres”, una canción de la autoría de Juan Gabriel, al que el joven talento le ha puesto su propio sello con mariachi, banda y guitarra flamencas.

En exclusiva para Grupo Cantón desde la poderosa Universal Music CDMX, el cantante detalló. “Estamos trabajando con mi nuevo disco, estoy acomodando canciones mías y de otros compositores, fui a los Mochis, Sinaloa a grabarlo con mi gente, nos quedó muy bien con una calidad increíble, esperando que le guste mucho al público”.

El disco está muy completo. “Vienen temas inéditos con dos covers, pinta muy bien este álbum, incluso viene un tema que ya está sonando muy duro ‘Yo la quería para mí’, es una historia de amor muy buena. Ya tenemos el video, es de una relación bonita que se trunca porque alguien llega para quietarme a mi chica”. “Si quieres” ya está arrasando. “Pero el tema que estamos promocionando se llama ‘Si quieres’, es una canción que la gente está pidiendo y que le encanta. La canción ha venido creciendo y de verdad estoy sorprendido con la respuesta del público. Estos temas que canto me los tomo con mucha responsabilidad ya que son de mis ídolos”. Continuó. “Me gusta grabar covers especiales, canciones que simplemente me gustan y yo las saco a mi estilo y a mi versión, me las tomo de una manera muy personal. Por ejemplo, este tema ‘Si quieres’ es de Juan Gabriel, pero yo canto sus canciones con mucho respeto. Trato de interpretar de la mejor manera. Es un bolerito con banda y arreglos con guitarra flamenca, tiene toques sierreños, pero yo traté de echarle mi toque…”, dijo.