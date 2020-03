Condonar a los ricos, ¡ni un peso!

EL GURÚ DE

LA BARRANCA

EDUARDO

CAMACHO

MAESTRO, AMLO DESCARTA CONDONAR IMPUESTOS

A LAS GRANDES EMPRESAS

-¡Ni un peso!, porque el gobierno federal lo va a necesitar en cuanto termine la pandemia. Don Andrés pide no dejar de salir a comer a fondas y restaurantes, y no tomar “medidas exageradas”. -Que ya no lo diga, porque más gente es capaz de ir a empeñar la pantalla o el refri, vaciar las urbes y atiborrar las de por sí ocupadas playas… Obrador se dijo tranquilo y relajado ante el Covid-19, “porque el que se aflige se afloja”. -Y el que se resiste, se estira más rápido. Más vale calma con prevención, porque 0 y van 3… Calderón criticó a Trump y el embajador Landau le pidió no entrometerse en la política interna de EU. -Para regañar y darle sus zapes al tomandante Borolas, nada más los mexicanos; ya si se lo quieren llevar por sus nexos con García Luna, es otra cosa. Pasearon en procesión a San Caralampio en Chiapas para pedirle protección. -Es un santo griego con nombre de payaso, pero en el siglo XIX salvó a los de Comitán de una peste. No está de más… Monreal afirmó que la reelección de legisladores no pasará fast track en el Senado. -Primero que muestren resultados y ya se verá si merecen repetir en su cargo o en otros: basta de chapulines políticos al viejo estilo priísta que hasta dueños de pozos petroleros resultaron. El senador panista Damián Zepeda afirmó que México Libre pesará en 2021. -Y el PAN no pesará ni medio kilo de plumas…