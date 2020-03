.- La falta de bailes, palenques y eventos gruperos ha sido frustrante para muchos, sin embargo, los cantantes y grupos del regional mexicano se las han ingeniado para no dejar a sus fans descobijados y están haciendo conciertos en casa que han servido para mitigar los estragos del Coronavirus Covid-19. Y hay que aplaudir que grupos como Calibre 50, El Recodo, Banda Los Sebastianes, Ray Mix, El Bebeto, Los Recoditos, han optado por mostrar parte de su repertorio en las redes sociales., Con esto se busca no apoyar la propagación del virus. Por cierto, el que está viviendo horas de angustia es mi compa Luis Ángel Franco, El Flaco, pues a causa del Coronavirus no ha podido ver a su novia Crystal Frausto, pues ella no ha podido viajar de Estados Unidos para México ni El Flaco para allá.

Por eso ahora que el exvocalista de Recoditos ofreció un concierto por Concierto en casa Internet, le mandó un emotivo mensaje y le dedicó la canción “Mi Mayor Anhelo” de la Banda MS. Mientras más crecen los bonos de El Flaco como solista más bajan los créditos de la Banda Los Recoditos, pues los fans de la agrupación sinaloense se han desbocado hacia el intérprete de “Reflexión”. Me encanija que la familia Rivera siga enriqueciéndose a costillas de la extinta Jenni Rivera, sin embargo, no dejo de reconocer que los Rivera son unos expertos para el bisne y todo lo que promueven lo convierten en ganancias millonarias para su causa. Por eso no es ninguna casualidad que el video de “Engañémoslo”, tema escrito por Espinoza Paz, cuenta con 4. 3 millones de visitas en YouTube. Jenni Rivera sigue siendo un gran negocio para su familia y todo aquel que sepa explotar su imagen, pues a casi ocho años de su fallecimiento llama poderosamente la atención el poder de convocatoria que tiene, incluso con las nuevas generaciones. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com