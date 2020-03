Terapeutas respiratorios, héroes anónimos

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, SON QUIENES APOYAN AL MÉDICO A INTUBAR Y CONECTAR A LOS PACIENTES CRÍTICOS AL RESPIRADOR ARTIFICIAL

Por: FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– En medio de la pandemia de Covid-19 en el mundo, hay personas que arriesgan su vida por los demás, aunque no reciben remuneración que valga lo que hacen por los otros, así nos cuenta Erika Sánchez, Terapeuta Respiratoria en el Hospital General Doctor Manuel Gea González. Y es que ellos tienen un papel importante en este tipo de enfermedades como lo es el Coronavirus, ya que apoyan al médico a intubar y ponen respirador artificial a los pacientes críticos, entre otras cosas. Estos héroes anónimos, junto con médicos y enfermeras, arriesgan su vida y la de sus familias, ya que podrían ser contagiados en el momento de que revisen a los infectados por Covid- 19 y llevar este virus a sus hogares. Cabe recalcar que los terapeutas respiratorios tienen contacto con secreciones.

Cuenta que hasta el momento solamente les han dado un curso sobre el manejo del equipo de protección. Por lo que, afirma que esto no es suficiente para poder combatir el Coronavirus en los hospitales, ya que, señala, muchos no están preparados, algunos de ellos por decidía, pues no se han actualizado por cuenta propia de lo que se debe hacer o lo que no se puede, por lo que esto podría ayudar a propagar más el contagio. "Por ejemplo, en el manejo de un paciente con ventilación mecánica, entre nosotros no hemos pasado información, qué parámetro se pueden aumentar, qué parámetros no, qué reacción tiene el virus en el pulmón, pero hay muchos que no leen y ponen en riesgo a sus pacientes o a los demás", señaló. También dijo que no todos los médicos están preparados, además, afirmó que "muchos terapeutas respiratorios no se han informado y van a empezar a ver pacientes, van a ponerles aerosol y a decirles que se trata de una neumonía y podrían propagar más el virus".