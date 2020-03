Se echan a dos policías a tiros

Las víctimas aún portaban sus uniformes oficiales al momento del ataque

CUAUTITLÁN, EDOMEX.- Dos policías municipales, un hombre y una mujer, fueron acribillados a balazos dentro de un automóvil particular la mañana de ayer; los hechos se registraron en la colonia Fraccionamiento Misiones, de este municipio. Los cuerpos sin vida de los dos uniformados, cuyos nombres no han sido revelados, fueron encontrados alrededor de las 7 de la mañana dentro de un automóvil Chevrolet color azul eléctrico, con placas de circulación MXR- 34-18, que se encontraba mal estacionado sobre la calle Plan de San Luis, entre Misiones Jilotepec y Jalancingo, hasta donde llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacerse cargo de las investigaciones. La mujer policía quedó muerta en el asiento del piloto, mientras que el otro uniformado quedó en el lugar del copiloto; ambos presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza y portaban su uniforme perteneciente a la Policía Municipal de Tultitlán. Hasta el momento no se ha establecido el móvil del doble homicidio, aunque todo apunta a que se trató de una venganza del crimen organizado.