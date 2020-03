Raúl Araiza: cuando pasó lo del escándalo, mis hijas me mandaron a hacer la vasectomía

¿Te gustaría tener un hijo varón? Le pregunté a mi adorado Raúl “Negro” Araiza…

“No puedo, después del escándalo, mis hijas me mandaron a operarme diciendo: -Los problemas tuyos con mi mamá son de ustedes pero si tú nos das un hermano con otra mujer no te volvemos a hablar en la vida- y de pronto ya estaba yo en al ABC, cortándome las mangueritas”.

¿Es cierto que un par de tetas jalan más que una madre?

“Si puede pasar pero yo tengo claro que mi mamá se sacrificó toda la vida por mí porque a mi papá nunca lo veía, era un gran director, un genio que se casó 5 veces, fue mi héroe pero su defecto fue su egoísmo, nos decía: “mi trabajo es primero” y no daba lo que tenía que dar de manutención, mi mamá era hermosa, palenqueaba, cantaba, era la reina de los charros, es, de carácter fuerte porque mi papá la dejó sola joven.”

¿Cuándo estabas casado con Fernanda se pelaron ella y tu mamá?

“Nunca hubo un pleito ni un grito pero si hubo momentos de distanciamiento hasta que puse límites muy claros, a Fer le dije: -Mi mamá es sagrada, es un amor con el que jamás vas a competir y no te metas con lo que le quiero dar a mi madre porque no te estoy quitando nada a ti y mi mamá no me pide nada- Y a mi mamá le dije: -Tienes que respetar como educa a sus hijas sin que tu opines- y así todos tenemos una gran relación, mi mamá adora a Fernanda y Fer en crisis personales dialoga con mi mamá que es muy espiritual y Camila y Roberta, mis hijas me dicen: -Que lata te dimos papá- pero ya crecieron y valoran a la familia”.

MI ESPOSA NO ES GASTALONA Y SI QUIERO ALGO CARO ME TENGO QUE “AUTOCHINGAR” DE MI PROPIO DINERO

¿Ahora que te divorciaste dices que Fernanda tu ex esposa es quien sigue manejando tu dinero?

“Es que hace 20 y tantos años en la iglesia con el cofrecito de monedas le dije a Fernanda: -Lo que yo gane tu lo administras-. Ella siempre invirtió y pago, yo no he llenado un cheque desde ese entonces, ella me aventaba dinerito en mi escondite y cuando me quería comprar un reloj caro me la hacía de tos: -¿Para qué? te van a asaltar y cortarte la mano-. Por lo que si quería comprarme algo me tenía que “autochingar” de mi propio dinero. Eso fue mientras estuvimos casados pero ahora que ya no estamos juntos te puedo decir que ella no es gastalona y es muy buena para hacer dinero, gracias a ella estamos bien económicamente, por lo tanto eso sigue igual y solo me meto en los viajes: -Me gusta viajar como se debe, viajar en primera, gastarle que para eso trabajo y se hace porque se hace, soy mandilón pero no tanto”. Concluyó mi adorado “Negrito”