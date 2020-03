Narra su martirio

EL BRASILEÑO ASEGURA QUE HA TENIDO VARIAS MOLESTIAS POR EL CORONAVIRUS; INCLUSO, ESTUVO A PUNTO DE DESMAYARSE

Alicante, España.- Ezequiel Garay, futbolista del Valencia, fue el primero en el futbol ibérico que se conoció, estaba contagiado del Covid-19, y una semana después se unió a la lista el brasileño Jonathas de Jesús, del Elche. Y, en entrevista con el medio de su país, Globo, el atacante narró cómo ha sido tener que convivir con el Coronavirus. Sobre cómo está llevando la cuarentena en su casa, los síntomas y todo lo que ha pasado: “Comencé a sentir fiebre y un malestar muy grande. Pensé que sólo era una migraña, como me dolía mucho la cabeza… Y también me dolía el cuerpo. “Al día siguiente hablé con el médico del equipo y me dijo que hiciera el test porque todos eran síntomas. Y di positivo”.

El sudamericano, quien estuvo lesionado durante la semana en la que se suspendieron las competiciones, admite que casi se cae en el baño por los mareos provocados por el virus. “Mi cuerpo estaba débil. No tenía fuerzas para nada. Casi me desmayo en el baño al ir a ducharme, era un dolor que nunca había sentido. Este virus no es una broma”, reconoce. La enfermedad está avanzando esta semana por todo el continente americano y podría expandirse con más fuerza en aquellos países que no tengan una sanidad fuerte. “Tenemos que pensar, en Brasil algunas personas no son conscientes de la gravedad de todo esto. Si yo, que soy un deportista, tenía dolor, imagina una persona mayor”.