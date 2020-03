Las calles solitarias de CDMX

EN XOCHIMILCO, EMBARCADEROS Y TRAJINERAS, SIN UN ALMA QUE QUIERA NAVEGAR

Por: BERENICE HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– El Centro Histórico de la Ciudad de México, que habitualmente es muy concurrido por sus tiendas de materias primas, bisutería, telas, artículos de oficina, restaurantes y loncherías, está padeciendo los estragos de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Este lunes, desde temprana hora, pocos negocios se atrevieron a abrir para darse cuenta de tu realidad: había poca concurrencia de capitalinos al Zócalo capitalino. Asimismo, en los alrededores como Anillo de Circunvalación, 20 de noviembre, Izazaga, Madero y Corregidora, una gran parte de los establecimientos lucían vacíos por la falta de clientes.

Incluso, como dato curioso, en Circunvalación, en donde se ejerce el sexo servicio, hay una fila de mujeres que esperan algún cliente que llevan su respectivo cubrebocas. La Cámara de Diputados y el Senado de la República estaban vacíos, a grado tal que a las 3 de la tarde, cerraron actividades. Hoy, todos los ciudadanos le hicieron caso a las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y prefirieron practicar el llamado Distanciamiento Social, que busca evitar que el Coronavirus se propague como en otros países asiáticos y europeos.

Otro de los puntos donde fue evidente la ausencia de visitantes fue en la Catedral Metropolitana. Ahí, en la Misa de Gallo casi no hubo feligreses y uno de los santos más visitados, “El Señor del Veneno”, sólo tenía una veladora encendida, cuando habitualmente tiene de 20 a 30. En Xochimilco, el turismo y los negocios prácticamente “naufragaron” por el Coronavirus. Lo que no pudo hacer la administración de la alcaldía de evitar la venta de bebidas en las trajineras, el Covid-19 lo logró. No había actividad alguna. Sólo reinó el silencio en los embarcaderos.

La música y el bullicio de la zona callaron. Ya sea en el transporte o en los negocios, todo mundo siente los estragos de la crisis sanitaria. Los meseros observan con inquietud cómo pasa el tiempo, mientras el ambiente casi apocalíptico les vaticina una sensible reducción en sus ingresos y hasta quizá, perder sus empleos.