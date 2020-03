La tristeza de una viejita que ya no encontró nada en el supermercado por el COVID-19

Las compras de pánico se multiplican en varias ciudades del mundo por culpa del Coronavirus y, aunque las autoridades han dicho que no faltará la comida ni artículos básicos, las personas se amontonan en los supermercados para llevarse cosas totalmente innecesarias.

En las redes sociales fue difundida la foto de una abuelita que estaba llorando dentro de un supermercado, porque ya no había nada para comprar cuando llegó al lugar.

El periodista australiano Seb Costello publicó la foto en su cuenta de Twitter y rápidamente se volvió viral.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020