EL GURÚ DE LA BARRANCA

EDUARDO CAMACHO

MAESTRO, EBRARD SOLICITARÁ HOY A ESPAÑA LA EXTRADICIÓN DE LOZOYA

-No le van a hacer mucho caso por el Covid-19, pero está bien que se tramite la petición para que cuando termine la contingencia nos lo envíen y pague sus culpas. Salud creó el personaje Susana Distancia. -Me recuerda 2 canciones de José Alfredo Jiménez: “La distancia entre los dos / es cada vez más sana”… Un metro más o menos. Y la que dice: “Estoy tan cerca de ti, / pero hay que tomar distancia, / te siento juntito a mí, / corazón a corazón, codo con codo, / y siento en mi ser tus besos, / no le hace que traigas tapabocas”. La OMS alertó desde septiembre pasado sobre una “pandemia fulminante”. -Desde entonces, un fantasma recorre el mundo… el fantasma del Covid-19, y cabalga cual quinto jinete del Apocalipsis sobre todo por campos chinos, italianos y españoles.

AMLO advierte que se avecina una crisis económica por el coronavirus y la caída del precio del petróleo. -Es la crónica de una crisis anunciada desde que surgió el letal virus, y a torearla… Calderón pidió a Twiter sancionar a usuarios que le pongan apodos o adjetivos a su persona. -Más respeto al tomandante briagadier de inflantería Felinfle Calde-rrón Hicnojosa, fundador del casi partido Borolas Libre. Don Felipe dijo que los bots del gobierno federal le hacen “los mandados”. -Quien podría terminar haciendo los mandados (pero en algún reclusorio) es él, en cuanto pase la pandemia y García Luna se confiese en Nueva York.