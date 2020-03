El 1000% guapo se reinventa

REVELA EN ENTREVISTA CON GRUPO CANTÓN QUE QUIERE PERMANECER EN LA LUCHA LIBRE POR LO MENOS OTROS 10 AÑOS.

Ciudad de México.- Convencido de que su faceta como luchador aún tiene mucho que ofrecer al respetable, Jair Soria, mejor conocido como Shocker, El 1000 % Guapo, asegura que a pesar de los problemas físicos y altibajos que ha tenido, el cariño del público sigue presente hacia su personaje, por lo que está decidido a retribuirle a sus seguidores su confianza.

En entrevista exclusiva con Grupo Cantón, explica que, a corto plazo piensa operarse de nueva cuenta la mandíbula para poder luchar al cien por ciento y mientras se recupera se dedicará al cien por ciento a su negocio El Taco Shock y a su canal de YouTube. “Mi principal objetivo para este año es operarme, arreglarme mi cara, sé que eso me va a alejar del ring un rato, pero bueno esa inactividad me va a dar la oportunidad de ponerle más atención al negocio y a mi canal de YouTube para estarle transmitiendo a la gente o estar cerca de ella en este tiempo que estaré fuera; podré vivir el día al máximo para no desesperarme”, señala.

Agrega que, a pesar de que Shocker ya es un luchador consolidado, aún mantiene vivos esos deseos de triunfar y está decidido a dejar lo mejor de sí en cada encuentro. “Quiero dejar muy claro que El 1000 % Guapo sigue teniendo esa hambre de salir adelante y yo no tengo que demostrar nada, porque las palabras sobran y yo hablo arriba del ring; soy lo que soy, no por guapo sino por las aptitudes que Dios me dio”, enfatiza. Y da gracias a Dios, pues a pesar de tanto tiempo en la Lucha su personaje sigue siendo muy amado y querido por el público que asiste a las Arenas del CMLL e independientes.