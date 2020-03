Discriminan a productor de televisión

ALGUNOS VECINOS LE HAN AVENTADO CLORO A LAS PUERTAS DE SU HOGAR Y NO PERMITEN QUE LE LLEVEN VÍVERES

.- El productor de televisión y representante artístico Rodrigo Fragoso Cervantes interpuso a través de su abogado una querella por discriminación ante la Fiscalía de Azcapotzalco en contra de la administradora residencial en donde radica, Elizabeth Rosales. Y es que asegura que la encargada del condominio no permite que sus amigos entren a dejarle comida y agua, debido a que debe quedarse dentro de su casa y evitar salir en la medida de lo posible por ser portador. Hace unos días, el productor fue diagnosticado por los doctores del Centro Médico Nacional La Raza con coronavirus; después del diagnóstico realizó las prevenciones sanitarias indicadas y se resguardó en su casa para evitar contagiar a alguien más. Aunque su pareja días después también dio positivo a la prueba y su mamá se encuentra en aislamiento por haber convivido con él. En exclusiva para Grupo Cantón el joven expresó que tiene miedo que sus vecinos le puedan hacer algo: “No sé, pueden venir a incendiar mi departamento. Entiendo que mis vecinos quieran proteger a su familia, pero hay límites.

No hay conciencia de lo que está sucediendo”, dice con voz entre cortada. Además, agregó que sus vecinos lo hostigan y reclaman, llamándolo irresponsable por haberse contagiado, incluso, expresa le han aventado cloro. A raíz del video que el mismo difundió a través de las plataformas digitales, vecinos de otras torres le han podido llevar algunos alimentos. “Mi pareja está conmigo, estamos en diferentes habitaciones. No todas las personas son tan inconscientes. Unos vecinos me vinieron a dejar agua, comida preparada y hasta me dejaron una notitas de solidaridad”.