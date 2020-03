Cancelarán Olímpicos, cuestión de tiempo

.- Aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) se puso como plazo cuatro semanas para decidir sobre el aplazamiento de Tokio 2020, Dick Pound, integrante del COI, reveló que los Juegos Olímpicos se pospondrán ante la pandemia del Coronavirus. En entrevista con USA TODAY Sports, explicó que, ante la amenaza del Covid-19, el inicio de la justa veraniega se podría posponer hasta 2021. “Sobre la base de la información que tiene el COI, se decidió la postergación.

Los parámetros en el futuro no se han determinado, pero los JO no comenzarán el 24 de julio, eso lo sé”, sentenció. La Junta Ejecutiva del COI enfatizó que la cancelación de la Olimpiada no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto, la cancelación no está en la agenda, pero sí cambiar la fecha de inicio.