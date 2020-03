Ante coronavirus, se aumentarán Tandas para el Bienestar: AMLO

Ciudad de México.- el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para fortalecer la economía popular ante la contingencia del coronavirus COVID-19, se aumentarán las Tandas para el Bienestar y se les facilitará a personas y negocios que viven al día.

“En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar, y vamos a aumentarlas para que le llegue a más gente, pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos, es parte del plan de recuperación (por el coronavirus)”, explicó López Obrador en su conferencia matutina.

López Obrador afirmó que no utilizaría los rescates “al estilo del periodo neoliberal” y aseveró que no habría no condonaciones de impuestos.

Anteriormente anunció adelantar las pensiones a adultos mayores como una de las medidas para proteger la economía popular ante la emergencia por el coronavirus.