MAESTRO, LA UE CONFÍA EN TENER LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN OTOÑO.

Por: Eduardo Camacho

Una carrera contra el tiempo y contra EU, al estilo de la disputa espacial que protagonizaron USA y la exUnión Soviética por décadas: hoy es por un antivirus. La Cepal calcula que aumentará el número de pobres en AL. -Ya será ganancia que salgamos vivos… Por el sustento, ya cada quien verá. Pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca pidieron a AMLO cancelar hoy el acto por el natalicio de Juárez. -Ojalá que la pandemia nos haga lo que el viento a don Benito… aunque al final sí le dio una angina de pecho. Don Andrés respondió que no debemos paralizarnos porque el coronavirus no está fuera de control. -Pero puede crecer considerablemente y más vale la sana distancia (sin suspender las labores todavía). La embajada de EU citó que México está en transición a fase 2 y se dará antes de que concluya marzo. -Que se preocupe por la fase 3 de USA y no se meta en la política mexicana… La Alianza Nacional por la Defensa del Jubilado y Pensionado, encabezada por Lucía Concha Vásquez, realizó su primer Congreso. -En la Cámara Baja, con 50 delegados nacionales y varios diputados que marcaron los retos de la 4T en seguridad social: mejorar la situación del sistema pensionario y las condiciones de salud de los jubilados, que ahorita es prioritaria en el combate al Covid-19.