Será rápida y furiosa

LA ACTRIZ MEXICANA ESTÁ CONQUISTANDO TODO HOLLYWOOD CON SU GRAN TALENTO Y BELLEZA

.- Tal parece que las actrices mexicanas comienzan a ganarse un papel relevante en Hollywood, ya que, tras haber participado en novelas y películas mexicanas, la industria estadounidense les ha abierto sus puertas, dándoles papeles estelares, tal es el caso de Eiza González, quien además de participar en la nueva cinta Bloodshot, también se perfila para protagonizar el spinoff (la cinta alternativa) de Fast and Furious.

Eiza González es una de las actrices que ha conseguido ganarse un lugar en Hollywood, la actriz comenzó su carrera protagonizando la telenovela mexicana, Lola, érase una vez, para después dar un salto al doblaje, donde prestó su voz para películas como, Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! y The Croods y de ahí no ha parado de probar el éxito en la anhelada comunidad de estrellas en Hollywood.