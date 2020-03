México seguirá aceptando vuelos provenientes de Europa: Marcelo Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México suspenda los vuelos provenientes de Europa ante la contingencia por el COVID-19, como asegurara en la mañana el presidente de los EE.UU, Donald Trump.

“No tenemos todavía una decisión, México no ha resuelto cancelar vuelos (…) Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Quizás lo que quiso decir el presidente Trump fue que México y Estados Unidos están tomando acciones respecto por tener una política en común en los viajes, pero no tenemos una decisión”, afirmó el canciller.

Marcelo Ebrard informó que será a partir del primer minuto del sábado 21 de marzo que se cierren las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos a los viajes no esenciales, es decir, aquellos que son de tipo recreativo o turístico, por treinta días con posibilidades a ampliarse.

Asimismo, dijo que todas las actividades de comercio y de economía bilateral no serán afectadas entre ambas naciones.

