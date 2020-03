Alberto Marrero ofrece disculpas

EL PRESIDENTE DEL ATLÉTICO DE SAN LUIS ENTIENDE QUE TUVO QUE AISLARSE DESDE QUE LLEGÓ PROCEDENTE DE ESPAÑA; SE CONTAGIÓ DE COVID-19

.- Alberto Marrero, el presidente del Atlético de San Luis, tal vez en un examen de consciencia, reapareció en los medios de comunicación, y lo hizo para ofrecer disculpas por una acción que en el entorno futbolístico mexicano pudo parecer irresponsable.

El directivo del cuadro potosino, quien tuvo que viajar por temas familiares a España, una de las naciones más golpeadas por el Covid-19, precisamente a su regreso al país, y luego de someterse a los exámenes de rigor, presentó contagio, convirtiéndose en el primer infectado, hablando de algún agremiado de la Liga MX. De hecho, las críticas se centraron en que éste se presentó al partido de su equipo en contra del Puebla, por la Jornada 10 del torneo Clausura 2020, cuando tal vez tuvo que guardarse, más allá de que en ese momento no conocía que portaba el virus. “Di positivo y entré en una fase complicada, porque me faltaba la respiración, la fiebre me iba y venía. Más que mi salud, me mata el poner en peligro a jugadores, familia y demás”, confesó en entrevista con ESPN.

Explicó que está dejando atrás la etapa más crítica, y aseveró su pena por haber asistido al Estadio Alfonso Lastras, pues puso en peligro a varias personas. “Estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse y después de aproximadamente una semana más, ya eres inmune al virus, pero son de 25 a 30 días para estar al 100 por ciento. “Más que la enfermedad, mi dolor era de que estuve saludando a los jugadores, no lo voy a negar, también a los del Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, agregó.