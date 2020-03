Aislados por coronavirus

SU MARIDO SE HIZO LA PRUEBA DEL COVID-19 Y TODO INDICA QUE ELLA PODRÍA ESTAR INFECTADA

Por: ANTONIO CONTRERAS

.- Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, se sometió, él y sus hijas, a la prueba del coronavirus para descartar que sean portadores de este, en especial porque su hija Renata, durante el viaje a Vail se enfermó y presentó todos los síntomas del polémico Covid-19. “La gente me pregunta por qué me hice la prueba del coronavirus. Es algo muy sencillo: estábamos en Miami, mis tres hijas (mayores), yo y mi compadre con su familia. Pero en eso, las cuestiones del coronavirus empezaron a aumentar y aumentar; varias de las personas con las que interactuamos, que saludé y conviví resultaron positivas en el tema del virus. Empecé a alarmarme”, explicó Martín en sus redes sociales.

En Vail, Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta con tos y luego luego tomamos la decisión de no irnos a México para que no contagiara a mis dos hijas que estaban ahí (Paula y Emilia) y a mi mamá. Mi esposa Jacky estaba en Cancún grabando su película y por eso dije: ‘Lo mejor sería que no me fuera a México y que nos quedáramos aquí en Miami a ver quién de nosotros tenía algún síntoma del virus’”, concluyó. El medio del espectáculo está gravemente expuesto a la pandemia mundial del coronavirus, por la naturaleza de ese oficio, viajes, entrevistas, convivencias y más.