Se casará con su gran amor

ENCONTRÓ A SU MEDIA MITAD EN TULUM Y YA ESTÁ PENSANDO EN EL MATRIMONIO

.- A pesar de que el actor Fernando Carrillo aún no puede entrar a los Estados Unidos para que pueda trabajar y ver a su hijo, el venezolano está muy contento porque asegura que hace tres meses encontró al amor de su vida, se trata de una artista que le ha robado el corazón en Tulum. “Estoy enamorado como nunca en mi vida, ya descubrí lo que es el amor, ya me cayó el veinte, ella me conquistó.

La conocí en Tulum, Dios me la puso cuando menos la esperaba, estaba parada detrás de mí, nos hablamos y ahí empezó todo. Es artista pero no está en medio del espectáculo. Es una hermosura de mujer, es maravillosa, es muy madura”. Continuó el actor y empresario, quien está sanando después de las polémicas en las que se ha visto envuelto. “Primera vez en mi vida que me quiero casar, creo en el matrimonio, creo en la boda, creo en el amor, me ha hecho otra vez querer casarse y también me ha hecho pensar en los hijos otra vez, el amor te cambia y llega cuando menos te lo esperas. La boda con ella va a ser en Tulum, al aire libre en la playa, en donde la conocí”