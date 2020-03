México supera a Corea

EL CHAPUCERO

MUCHO REVUELO EN TODO EL MUNDO HA GENERADO LA FORMA…

…de cómo Corea enfrentó el coronavirus una vez que estalló el brote, haciendo casi ¡300 mil pruebas! de una manera muy eficiente y llevando a controlar la epidemia muy rápidamente. Corea se compara con la ineptitud de los EU y los europeos por su muy mal manejo de la epidemia, y ahora están pagando altísimos costos económicos por ello. Sin embargo, hay un caso mucho más exitoso en el mundo y es el de México, que ha contenido mucho mejor el brote que Corea, que a 20 días del primer caso confirmado, apenas está superando los 100 infectados. En comparación, a 20 días del brote, Corea ya tenía 8000 casos, España más de 12 mil e Italia casi 30 mil.

Incluso, mientras en EU ya hay dispersión comunitaria y están a punto de pasar a la fase 3, y ni se diga en España, Francia, Alemania, Italia y Suiza, que ya cuentan sus enfermos por miles, en México formalmente se sigue en la fase 1, con casos de contagios importados, y por cierto una gran mayoría que llegaron de Vail, Colorado. Vaya, en México a 21 días del brote, todavía no se contabiliza ningún muerto, y aunque eventualmente va a llegar, es un escenario muy distinto del que padecen los estadounidenses o europeos. Lo más interesante es que México, sin necesidad de cerrar fronteras o cerrar comercios y negocios, se ha controlado mucho mejor la epidemia. Muchos extranjeros no creen lo que pasa en el país y están súper convencidos que se están maquillando las cifras, lo cual es falso porque el sistema de salud no está diseñado para eso. Si hubiera maquillaje, hace rato se hubiera denunciado en algún hospital público. Así las cosas, aunque todavía no la hemos librado por completo, todo indica que México está teniendo un éxito enorme en atender la emergencia, con una gran cultura de prevención y control, con temple y nervios de acero para no caer en la histeria colectiva que “infectó” a otros presidentes.